В Анапе мужчина ранил ножом двоих полицейских и забаррикадировался в доме

Фото Андрея Маковозова

Инцидент произошел днем 14 ноября на одной из улиц в поселке Цибанобалка.

Двое участковых полиции сопровождали сотрудников энергосбытовой компании, которые приехали в дом к 56-летнему местному жителю, чтобы отключить коммуникации из-за скопившейся задолженности. Хозяин дома агрессивно отреагировал на это — ранил ножом полицейских и забаррикадировался в своем доме.

На место происшествия прибыли полицейские. Они оцепили придомовую территорию и приняли меры для задержания нарушителя. Пострадавших участковых госпитализировали в медучреждение. Их жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Местный блогер рассказал в соцсетях, что очевидцы конфликта слышали звуки стрельбы. По его словам, движение в районе, где ранили полицейских временно перекрыли. Правоохранители разворачивают автомобилистов, предлагая им альтернативные пути объезда.

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