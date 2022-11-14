Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В Анапе мужчина ранил ножом двоих полицейских и забаррикадировался в доме

Происшествия
14.11.2022 18:28
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-anape-muzhchina-ranil-nozhom-dvoih-politsejskih-i-zabarrikadirovalsya-v-dome
В Анапе мужчина ранил ножом двоих полицейских и забаррикадировался в доме
Фото Андрея Маковозова

Инцидент произошел днем 14 ноября на одной из улиц в поселке Цибанобалка.

Двое участковых полиции сопровождали сотрудников энергосбытовой компании, которые приехали в дом к 56-летнему местному жителю, чтобы отключить коммуникации из-за скопившейся задолженности. Хозяин дома агрессивно отреагировал на это — ранил ножом полицейских и забаррикадировался в своем доме.

На место происшествия прибыли полицейские. Они оцепили придомовую территорию и приняли меры для задержания нарушителя. Пострадавших участковых госпитализировали в медучреждение. Их жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Местный блогер рассказал в соцсетях, что очевидцы конфликта слышали звуки стрельбы. По его словам, движение в районе, где ранили полицейских временно перекрыли. Правоохранители разворачивают автомобилистов, предлагая им альтернативные пути объезда.

Читайте также: в Армавире мужчина ранил врача ножом, а после попытался покончить с собой.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Первый снег в Краснодаре прогнозируется на 18-20 ноября
Первый снег в Краснодаре прогнозируется на 18-20 ноября
Бастрыкин взял на контроль инцидент с нападением собак на школьницу в Краснодаре
Бастрыкин взял на контроль инцидент с нападением собак на школьницу в Краснодаре
Под Новороссийском при падении с обрыва над морем погиб мотоциклист
Под Новороссийском при падении с обрыва над морем погиб мотоциклист
Стало известно число, когда в Краснодарском крае начнут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00
Стало известно число, когда в Краснодарском крае начнут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Премьера «Дон Кихота» в Краснодарском краевом театре кукол. Фоторепортаж
  2. Семь улиц без воды: в Хостинском районе Сочи оползень повредил водовод
  3. СМИ: ФК «Краснодар» планирует сменить главного тренера
  4. Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
  5. Через Керченский пролив перевезли более 31 тыс. пассажиров
  6. Не хочу вставать: сомнолог рассказал, как легче просыпаться по утрам в ноябре
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях