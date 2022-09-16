В Армавире мужчина ранил врача ножом, а после попытался покончить с собой
Преступление произошло 15 сентября около 17:00 в здании поликлиники горбольницы.
По версии следствия, 49-летний мужчина пришел в поликлинику к 29-летнему врачу, у которого ранее наблюдался. Он зашел в его кабинет и нанес медику не менее трех ударов ножом в живот. Его действия пресекли очевидцы. После этого нападавший попытался покончить с собой, но его экстренно госпитализировали, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Сейчас потерпевший и нападавший находятся в реанимации. Им оказывают всю необходимую помощь. Напавший на врача мужчина находится под охраной.
Возбудили уголовное дело. Мужчину подозревают в покушении на убийство. Следователи выясняют все обстоятельства совершенного преступления, и в том числе его мотив.
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