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В Краснодаре суд поместил под стражу мужчину, который зарезал приятеля на глазах у прохожих

Происшествия
15.09.2022 13:14
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-sud-pomestil-pod-strazhu-muzhchinu-kotoryj-zarezal-priyatelya-na-glazah-u-prohozhih
Кадр из видео t.me/opskuban

Резонансное убийство произошло 13 сентября около 13:00 на Бульваре Интернациональном.

По данным суда, 50-летний подозреваемый ехал на машине марки Ford, увидел шедшего в попутном направлении 49-летнего знакомого и сбил его намеренно. После этого злоумышленник вышел из машины и 6 раз ударил жертву ножом. От полученных травм пострадавший умер в больнице.

«Прикубанский районный суд Краснодара рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу обвиняемого в убийстве. Суд удовлетворил ходатайство и заключил обвиняемого под стражу на 2 месяца», — сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в Telegram.

По уголовному делу продолжаются следственные действия, устанавливают все обстоятельства преступления. Назначены экспертизы, расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», видеозапись, на которой происходит кровавая расправа, опубликовали в соцсетях очевидцы. На кадрах видно, как один мужчина наносит удары ножом другому, потом садится в машину и уезжает, оставив жертву истекать кровью.

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