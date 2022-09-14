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В Краснодаре 50-летний мужчина сбил машиной, а потом зарезал знакомого на глазах у местных жителей

Происшествия
14.09.2022 10:37
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-50-letnij-muzhchina-sbil-na-mashine-a-potom-zarezal-znakomogo-na-glazah-u-mestnyh-zhitelej
Видео t.me/tk_krd

Резонансное преступление произошло днем 13 сентября на бульваре Интернациональном в Краснодаре.

Видеозапись, на которой происходит кровавая расправа, опубликовали в соцсетях очевидцы. На кадрах видно, как один мужчина наносит удары ножом другому, потом садится в машину и уезжает, оставив жертву истекать кровью.

По данным следствия, мужчины были знакомы, у них давно были плохие отношения на бытовой почве. Днем 50-летний злоумышленник ехал на своей машине, увидел 49-летнего знакомого. Он целенаправленно сбил его машиной, вышел из нее и не менее шести раз ударил пострадавшего ножом по телу и в шею.

Происходящее увидели очевидцы и вызвали скорую помощь и полицию. Пострадавший умер в больнице. Злоумышленник скрался с места преступления на своей машине. Автомобиль на Ростовском шоссе блокировали полицейские Краснодара, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело об убийстве. Мужчину задержали, решается вопрос о заключении его под стражу. Назначены экспертизы, расследование продолжается.

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