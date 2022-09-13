В Сочи задержали строителя, застрелившего прораба

В Сочи задержали строителя, застрелившего прораба

Убийство произошло вечером 13 сентября на улице Кироваканской в селе Верхнеармянском.

«Следственным отделом по Лазаревскому району города Сочи СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении 30-летнего приезжего из Омской области, подозреваемого в убийстве 33-летнего знакомого», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

По версии следствия, мужчина приехал к одному из недостроенных частных домов, где находился его знакомый, с которым у него был длительный конфликт. Между ними снова произошла ссоры. Мужчина выхватил пистолет и выстрелил прорабу в голову, а затем скрылся. Очевидцы вызвали на место правоохранителей и бригаду скорой помощи. Прибывшие медики констатировали смерть потерпевшего.

Правоохранители установили местонахождение стрелка и задержали его. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего преступления. Они также дадут юридическую оценку незаконного оборота оружия, из которого стрелял мужчина.

За убийство прораба задержанному мужчине может грозить до 15 лет лишения свободы.

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