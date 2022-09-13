Соцсети: в Сочи строитель застрелил прораба
Происшествия
13.09.2022 19:40
По словам очевидцев, инцидент произошел 13 сентября около 16:00 на улице Кировоканской в поселке Лоо.
Сообщается, что на строительной площадке между рабочим и прорабом произошел конфликт. Строитель достал пистолет и выстрелил в начальника.
После произошедшего строитель скрылся. Сейчас его ищут правоохранители, сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи».
В соцсетях также опубликовали ориентировку полиции на стрелявшего мужчину и его сообщника. Предположительно, прораба застрелил 30-летний приезжий из Тверской области.
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