Соцсети: в Сочи строитель застрелил прораба

Фото t.me/chp_sochi

По словам очевидцев, инцидент произошел 13 сентября около 16:00 на улице Кировоканской в поселке Лоо.

Сообщается, что на строительной площадке между рабочим и прорабом произошел конфликт. Строитель достал пистолет и выстрелил в начальника.

После произошедшего строитель скрылся. Сейчас его ищут правоохранители, сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи».

В соцсетях также опубликовали ориентировку полиции на стрелявшего мужчину и его сообщника. Предположительно, прораба застрелил 30-летний приезжий из Тверской области.

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