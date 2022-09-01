В Адыгее будут судить мужчину, застрелившего из карабина четырех собак
Происшествия
01.09.2022 17:01
Уголовное дело в отношении 35-летнего местного жителя, обвиняемого в жестоком обращении с животными, в сентябре направили в суд.
По версии следствия, с апреля по июль 2021 года по ночам житель Майкопа из хулиганских побуждений застрелил из карабина четырех неагрессивных собак. Две собаки были на попечении жильцов многоквартирного дома.
По факту произошедшего в полиции возбудили уголовное дело о жестоком обращении с животными из хулиганских побуждений, повлекшем их смерть. Уголовное дело с обвинительным заключением направили в Майкопский городской суд. Обвиняемому грозит до 5 лет лишения свободы, сообщает пресс-службе прокуратуры Республики Адыгея.
Читайте также: житель Новороссийска выстрелил в бродячую собаку из пневматики и добил молотком.
Популярные новости
- Время первых учеников: в Краснодаре 1 сентября откроют двери четыре новые школы
- Около Славянска-на-Кубани произошло землетрясение магнитудой 3,7
- Пандемия и санкции: какие принятые в Краснодарском крае законы помогли нам выжить и определили развитие региона
- Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
- В ночь на 1 сентября в центре Краснодара произошла массовая драка
- Жители Прикубанского округа Краснодара пожаловались на стаю агрессивных собак