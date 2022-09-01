В Адыгее будут судить мужчину, застрелившего из карабина четырех собак

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Уголовное дело в отношении 35-летнего местного жителя, обвиняемого в жестоком обращении с животными, в сентябре направили в суд.

По версии следствия, с апреля по июль 2021 года по ночам житель Майкопа из хулиганских побуждений застрелил из карабина четырех неагрессивных собак. Две собаки были на попечении жильцов многоквартирного дома.

По факту произошедшего в полиции возбудили уголовное дело о жестоком обращении с животными из хулиганских побуждений, повлекшем их смерть. Уголовное дело с обвинительным заключением направили в Майкопский городской суд. Обвиняемому грозит до 5 лет лишения свободы, сообщает пресс-службе прокуратуры Республики Адыгея.

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