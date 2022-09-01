Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Адыгее будут судить мужчину, застрелившего из карабина четырех собак

Происшествия
01.09.2022 17:01
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-adygee-budut-sudit-muzhchinu-zastrelivshego-iz-karabina-chetyreh-sobak
В Адыгее будут судить мужчину, застрелившего из карабина четырех собак
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Уголовное дело в отношении 35-летнего местного жителя, обвиняемого в жестоком обращении с животными, в сентябре направили в суд.

По версии следствия, с апреля по июль 2021 года по ночам житель Майкопа из хулиганских побуждений застрелил из карабина четырех неагрессивных собак. Две собаки были на попечении жильцов многоквартирного дома.

По факту произошедшего в полиции возбудили уголовное дело о жестоком обращении с животными из хулиганских побуждений, повлекшем их смерть.  Уголовное дело с обвинительным заключением направили в Майкопский городской суд. Обвиняемому грозит до 5 лет лишения свободы, сообщает пресс-службе прокуратуры Республики Адыгея.

Читайте также: житель Новороссийска выстрелил в бродячую собаку из пневматики и добил молотком.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
85 лет Краснодарскому краю: что будем праздновать?
85 лет Краснодарскому краю: что будем праздновать?
В Геленджике отдыхающие заметили непонятное пятно в морской воде
В Геленджике отдыхающие заметили непонятное пятно в морской воде
СК: водитель, по вине которого в ДТП на Кубани погибли младенец и его отец, был пьян
СК: водитель, по вине которого в ДТП на Кубани погибли младенец и его отец, был пьян
Правительство РФ утвердило календарь выходных на 2023 год
Правительство РФ утвердило календарь выходных на 2023 год
В Крыму произошел пожар на складе площадью 800 кв. метров
В Крыму произошел пожар на складе площадью 800 кв. метров
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Время первых учеников: в Краснодаре 1 сентября откроют двери четыре новые школы
  2. Около Славянска-на-Кубани произошло землетрясение магнитудой 3,7
  3. Пандемия и санкции: какие принятые в Краснодарском крае законы помогли нам выжить и определили развитие региона
  4. Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
  5. В ночь на 1 сентября в центре Краснодара произошла массовая драка
  6. Жители Прикубанского округа Краснодара пожаловались на стаю агрессивных собак
Прямой эфир
Мы в соцсетях