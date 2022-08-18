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Житель Новороссийска выстрелил в бродячую собаку из пневматики и добил молотком

Происшествия
18.08.2022 13:15
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhitel-novorossijska-vystrelil-v-brodyachuyu-sobaku-iz-pnevmatiki-i-dobil-molotkom
Житель Новороссийска выстрелил в бродячую собаку из пневматики и добил молотком
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

На 37-летнего местного жителя завели уголовное дело за жестокое обращение с животными. Ему грозит до трех лет колонии.

По данным следствия, на одной из улиц поселка Абрау-Дюрсо мужчина выстрелил в бродячую собаку из пневматического оружия. После этого он несколько раз ударил животное молотком. Собака умерла. Свидетелями расправы стали местные жители, которые сообщили в полицию.

В настоящее время подозреваемый находится под подпиской о невыезде, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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