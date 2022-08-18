Житель Новороссийска выстрелил в бродячую собаку из пневматики и добил молотком
Происшествия
18.08.2022 13:15
На 37-летнего местного жителя завели уголовное дело за жестокое обращение с животными. Ему грозит до трех лет колонии.
По данным следствия, на одной из улиц поселка Абрау-Дюрсо мужчина выстрелил в бродячую собаку из пневматического оружия. После этого он несколько раз ударил животное молотком. Собака умерла. Свидетелями расправы стали местные жители, которые сообщили в полицию.
В настоящее время подозреваемый находится под подпиской о невыезде, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Читайте также: в Адыгее мужчина избил собаку металлическим прутом в присутствии детей.
Популярные новости
- Ковид не сдается. Могут ли старые вакцины бороться с новыми штаммами-мутантами?
- Галина Золина покинула пост директора университетского лицея в Усть-Лабинском районе
- В Сириусе туристов едва не унесло в море на катамаране
- Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
- Мэру Краснодара Андрею Алексеенко прочат место главы кабмина Харьковской области
- В Краснодаре пенсионерка передала заключенному в СИЗО накачанные наркотиками апельсины
ТОП 5 НОВОСТЕЙ