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В Анапе ранивший ножом двоих полицейских мужчина стрелял в следователя

Происшествия
14.11.2022 20:58
Ссылка https://kuban24.tv/item/sk-zavel-delo-na-muzhchinu-ranivshego-nozhom-dvoih-politsejskih-v-anape
В Анапе ранивший ножом двоих полицейских мужчина стрелял в следователя
Фото t.me/makovozovy/

Преступление произошло 14 ноября на территории частного дома на улице Садовой в поселке Цибанобалка.

По версии следствия, 56-летний местный житель долгое время не оплачивал коммунальные платежи. Сотрудники ресурсоснабжающей организации вместе с полицейскими приехали к нему, чтобы отключить коммуникации. Мужчина попытался помешать им и ранил ножом в бедро участкового и порезал ладонь стажера на должность участкового, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Пострадавших полицейских доставили в больницу. Их жизням ничего не угрожает.

Напавший на сотрудников полиции местный житель забаррикадировался в своем доме и по прибытии правоохранителей выстрелил из неустановленного оружия в следователя из Анапы. Злоумышленник продолжает находиться в своем доме, оказывая сопротивление.

На него возбудили уголовные дела о посягательстве на жизнь сотрудника СК (ст. 295 УК РФ) и применении насилия в отношении двоих сотрудников полиции (ч.2 ст. 318 УК РФ).

Как писал интернет-портал «Кубань 24», движение в районе, где ранили полицейских, временно перекрыли. Правоохранители разворачивают автомобилистов, предлагая им альтернативные пути объезда.

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