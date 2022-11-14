В Анапе ранивший ножом двоих полицейских мужчина стрелял в следователя

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Преступление произошло 14 ноября на территории частного дома на улице Садовой в поселке Цибанобалка.

По версии следствия, 56-летний местный житель долгое время не оплачивал коммунальные платежи. Сотрудники ресурсоснабжающей организации вместе с полицейскими приехали к нему, чтобы отключить коммуникации. Мужчина попытался помешать им и ранил ножом в бедро участкового и порезал ладонь стажера на должность участкового, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Пострадавших полицейских доставили в больницу. Их жизням ничего не угрожает.

Напавший на сотрудников полиции местный житель забаррикадировался в своем доме и по прибытии правоохранителей выстрелил из неустановленного оружия в следователя из Анапы. Злоумышленник продолжает находиться в своем доме, оказывая сопротивление.

На него возбудили уголовные дела о посягательстве на жизнь сотрудника СК (ст. 295 УК РФ) и применении насилия в отношении двоих сотрудников полиции (ч.2 ст. 318 УК РФ).

Как писал интернет-портал «Кубань 24», движение в районе, где ранили полицейских, временно перекрыли. Правоохранители разворачивают автомобилистов, предлагая им альтернативные пути объезда.