В Анапе в ходе штурма ликвидировали мужчину, ранившего троих полицейских
Происшествия
14.11.2022 23:15
Опасного преступника ликвидировали 14 ноября около 22:30 во время штурма дома на улице Садовой в селе Цибанобалка.
Местный житель ранил ножом двоих полицейских и забаррикадировался в своем доме. 56-летний мужчина не подчинялся требованиям сотрудников полиции и оказывал вооруженное сопротивление, в ходе которого ранил полицейского.
На месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
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