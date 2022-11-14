В Анапе в ходе штурма ликвидировали мужчину, ранившего троих полицейских

В Анапе в ходе штурма ликвидировали мужчину, ранившего троих полицейских

Опасного преступника ликвидировали 14 ноября около 22:30 во время штурма дома на улице Садовой в селе Цибанобалка.

Местный житель ранил ножом двоих полицейских и забаррикадировался в своем доме. 56-летний мужчина не подчинялся требованиям сотрудников полиции и оказывал вооруженное сопротивление, в ходе которого ранил полицейского.

На месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.