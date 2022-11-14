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В Анапе в ходе штурма ликвидировали мужчину, ранившего троих полицейских

Происшествия
14.11.2022 23:15
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-anape-politsiya-v-hode-shturma-likvidirovala-muzhchinu-ranivshego-troih-politsejskih
В Анапе в ходе штурма ликвидировали мужчину, ранившего троих полицейских

Опасного преступника ликвидировали 14 ноября около 22:30 во время штурма дома на улице Садовой в селе Цибанобалка.

Местный житель ранил ножом двоих полицейских и забаррикадировался в своем доме. 56-летний мужчина не подчинялся требованиям сотрудников полиции и оказывал вооруженное сопротивление, в ходе которого ранил полицейского.

На месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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