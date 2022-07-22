В Анапе 5 детей и 4 взрослых госпитализированы после посещения аквапарка
Люди отравились хлором 22 июля после посещения аквапарка «Золотой Пляж» в Анапе.
По предварительным данным, в аквапарке произошел технический сбой в оборудовании. Из-за этого увеличилась концентрация хлора в воде. В больницу доставлены девять человек — пятеро детей и четверо взрослых. Пострадавшим оказана вся необходимая помощь. Их состояние удовлетворительное.
По поручению мэра Анапы на место ЧП выехал его заместитель по соцвопросам. Также для проведения расследования и отбора необходимых проб туда направились специалисты управления Роспотребнадзора и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» по Краснодарскому краю.
Выясняются все обстоятельства произошедшего, ситуация под контролем мэрии Анапы, сообщает краевой оперативный штаб.
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СК организовал проверку по факту отравления хлором в аквапарке Анапы.
Прокуратура: изначально в анапском аквапарке от хлора пострадали 13 человек.
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