Прокуратура: изначально в анапском аквапарке от хлора пострадали 13 человек

Фото t.me/akvaparkanapa

Анапская межрайонная прокуратура организовала проверку по факту массового отравления парами хлора посетителей аквапарка «Золотой пляж».

Из аквапарка в больницу привезли 13 пострадавших: 9 детей и 4 взрослых. После осмотра госпитализировали пятерых детей, четверых других отпустили домой после оказания необходимой медпомощи.

На место происшествия выехал анапский межрайонный прокурор и его заместитель.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», с отравлением госпитализировали 5 детей и 4 взрослых. Сейчас угрозы жизням пострадавших нет.

По предварительным данным, массовое отравление парами хлора в аквапарке произошло в результате технического сбоя оборудования.