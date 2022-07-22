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Прокуратура: изначально в анапском аквапарке от хлора пострадали 13 человек

Происшествия
23.07.2022 00:18
Ссылка https://kuban24.tv/item/prokuratura-iznachalno-v-anapskom-akvaparke-ot-hlora-postradali-13-chelovek
Прокуратура: изначально в анапском аквапарке от хлора пострадали 13 человек
Фото t.me/akvaparkanapa

Анапская межрайонная прокуратура организовала проверку по факту массового отравления парами хлора посетителей аквапарка «Золотой пляж».

Из аквапарка в больницу привезли 13 пострадавших: 9 детей и 4 взрослых. После осмотра госпитализировали пятерых детей, четверых других отпустили домой после оказания необходимой медпомощи.

На место происшествия выехал анапский межрайонный прокурор и его заместитель.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», с отравлением госпитализировали 5 детей и 4 взрослых. Сейчас угрозы жизням пострадавших нет.

По предварительным данным, массовое отравление парами хлора в аквапарке произошло в результате технического сбоя оборудования.

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