СК организовал проверку по факту отравления хлором в аквапарке Анапы
Следователи СКР по Краснодарскому краю устанавливают обстоятельства инцидента, произошедшего 22 июля в аквапарке «Золотой Пляж» в Анапе.
«В настоящее время на месте работают следователи территориального следственного отдела. Проводится осмотр места происшествия и необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Произведен забор воды из бассейнов, которая будет направлена на исследование. По окончании проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», пятеро детей и четверо взрослых отравились хлором в аквапарке «Золотой Пляж» в Анапе. Пострадавших госпитализировали. Сейчас угрозы их жизни нет.
По предварительным данным, ЧП произошло в результате технического сбоя оборудования, из-за чего увеличилась концентрация хлора в воде.
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