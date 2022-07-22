СК организовал проверку по факту отравления хлором в аквапарке Анапы

Фото t.me/kubansledcom

Следователи СКР по Краснодарскому краю устанавливают обстоятельства инцидента, произошедшего 22 июля в аквапарке «Золотой Пляж» в Анапе.

«В настоящее время на месте работают следователи территориального следственного отдела. Проводится осмотр места происшествия и необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Произведен забор воды из бассейнов, которая будет направлена на исследование. По окончании проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», пятеро детей и четверо взрослых отравились хлором в аквапарке «Золотой Пляж» в Анапе. Пострадавших госпитализировали. Сейчас угрозы их жизни нет.

По предварительным данным, ЧП произошло в результате технического сбоя оборудования, из-за чего увеличилась концентрация хлора в воде.