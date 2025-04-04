В аэропорту Сочи почти 20 рейсов задержаны на вылет и прилет

Причиной изменений в расписании стали сильный туман, а также ограничения на полеты, которые вводились ночью 4 апреля в аэропортах Москвы.

Так, по данным онлайн-табло на 7:00, в воздушной гавани курорта на вылет задержаны девять рейсов, еще десять — на прилет.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в городе-курорте 3 апреля наблюдался сильный туман. К вечеру четверга в районе аэропорта в Адлере снизилась видимость. По данным на 18:45, экипажи девяти рейсов приняли решения об уходе на запасные аэродромы в Минеральных Водах, Грозном и Махачкале.

По данным на 21:40, четыре из девяти самолетов, которые из-за тумана в городе-курорте совершили посадки на запасных аэродромах, вернулись в аэропорт Сочи.

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