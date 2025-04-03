Из Сочи запустят прямые авиарейсы в Братск

Прямое авиасообщение между Сочи и Братском с 1 июня откроет компания Nordstar.

Полеты планируют выполнять один раз в неделю. Самолет из Сочи будет отправляться по воскресеньям в 19:25 по московскому времени. Время в пути составит 6 часов.

Вылет из Братска — по понедельникам в 07:55 по местному времени. Время в пути — 6 часов 50 минут.

Рейсы будут выполняться на воздушных судах Boeing 737-800, сообщает пресс-служба Международного аэропорта Сочи.

Читайте также: между Белградом и Сочи возобновили авиасообщение. Регулярные рейсы будет проводить авиакомпания Air Serbia. Полеты будут выполнять на самолете Airbus A319 вместимостью 144 пассажира два раза в неделю — в понедельник и пятницу.

Рейс JU-179 Сочи — Белград будет вылетать по понедельникам в 18:10, в пятницу в 14:35 (по местному времени). Время в пути — 2 часа 50 минут. Рейс JU-179 Белград — Сочи будет вылетать из Белграда по понедельникам в 17:20, в пятницу в 13:45 (время местное). Время в пути — 2 часа 30 минут.

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