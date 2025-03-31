Между Белградом и Сочи возобновили авиасообщение

Регулярные рейсы будет проводить авиакомпания Air Serbia.

Полеты будут выполнять на самолете Airbus A319 вместимостью 144 пассажира два раза в неделю — в понедельник и пятницу. Рейс JU-179 Сочи — Белград будет вылетать по понедельникам в 18:10, в пятницу в 14:35 (по местному времени). Время в пути — 2 часа 50 минут. Рейс JU-179 Белград — Сочи будет вылетать из Белграда по понедельникам в 17:20, в пятницу в 13:45 (время местное). Время в пути — 2 часа 30 минут. Билеты можно купить на сайте авиакомпании, а также на сайтах онлайн-агентств.

В терминале аэропорта по традиции поздравили первого пассажира, зарегистрировавшего на рейс в Белград — Евгения Матвиенко из Краснодара вылетала в гости к сыну. Ей вручили памятные подарки от аэропорта. Остальным пассажирам также вручили сладкие сувениры с символикой воздушной гавани. Экипажу рейса вручили сувенирные пряники в знак гостеприимства в России.

Авиакомпания выполняла регулярные рейсы между Белградом и Сочи с июня 2022 года по январь 2025 года. За это время выполнили 345 рейсов и перевезли более 80 тыс. пассажиров, сообщает пресс-служба Международного аэропорта Сочи имени Севастьянова.

Читайте также: аэропорт Сочи с 30 марта перейдет на весенне-летнее расписание рейсов.