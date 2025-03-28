Аэропорт Сочи с 30 марта перейдет на весенне-летнее расписание рейсов

Воздушная гавань города-курорта переходит на сезонное расписание и предложит пассажирам 85 направлений, в том числе 57 российских и 28 международных.

К обслуживанию авиарейсов в Сочи присоединятся три новых перевозчика: Etihad Airways, Jazeera Airways и Air Arabia, которые обеспечат полеты в Абу-Даби, Кувейт и Шарджу соответственно.

Увеличится частота рейсов по популярным направлениям, среди которых Ереван, Стамбул, Дубай, Анталья и Тель-Авив. Возрастет количество рейсов в Минск, Ташкент, Самарканд, Наманган и на турецкие курорты.

Кроме того, «Аэрофлот», Nordwind, «Азимут» и другие авиакомпании запустят новые рейсы из Сочи в Волгоград, Орск, Нижнекамск и Тюмень. Подробнее можно узнать на сайте, сообщает пресс-служба Международного аэропорта Сочи.

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