В аэропорту Геленджика сняли ограничения на полеты

Ограничения в аэропорту города-курорта вводили утром 19 декабря из-за объявленной в крае из-за ракетной опасности. О снятии ограничений стало известно в 9:28.

Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в соцсетях.

«Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — сообщил представитель ведомства в своих соцсетях.

По данным онлайн-табло аэропорта Геленджика, задержек рейсов на прилет и вылет нет. Самолеты прибудут и отправятся по расписанию.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», уведомления от РСЧС о ракетной опасности на территории края поступили жителям Кубани 19 декабря в 8:37. В Новороссийске включили сирены. В 9:15 ракетную опасность в регионе отменили.

