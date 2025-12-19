Ракетную опасность объявили утром 19 декабря в Краснодарском крае

Уведомления от РСЧС о ракетной опасности поступили жителям Кубани в пятницу в 8:37.

При получении таких сообщений нужно сохранять спокойствие и повысить бдительность.

«Существует угроза падения ракет. Если вы в здании — отойдите от окон, укройтесь в защищенном помещении (подвал, защитное сооружение). Если вы на улице — укройтесь в ближайшем защищенном помещении, в транспорте — выйдите и укройтесь в помещении или в складках местности», — говорится в оповещениях МЧС.

Обнаружив обломки ракет, не приближайтесь к ним и позвоните по номеру 112.

На территории Краснодарского края действует запрет на фото- и видеосъемку и распространение любой информации о применении, местах падения, работе ПВО и последствиях атак.

Обновление:

Ракетную опасность отменили 19 декабря в 9:15.

