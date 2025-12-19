Шесть БПЛА сбили ночью 19 декабря над Кубанью и Азовским морем

В ночь на пятницу ВСУ предприняли новую попытку атаковать объекты на территории РФ при помощи беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Всего в течение ночи дежурные силы ПВО перехватили уничтожили 94 БПЛА противника. Над территорией Краснодарского края обезвредили один беспилотник. Еще пять сбили над акваторией Азовского моря.

Над Ростовской областью уничтожили 36 беспилотников, над Белгородской областью — 17. Еще 15 украинских дронов сбили над Воронежской областью.

Семь БПЛА обезвредили над акваторией Каспийского моря, по шесть — над Самарской и Астраханской областями. Над Курской областью сбили один беспилотник, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Читайте также: в Славянском районе ликвидируют последствия массированной атаки беспилотников.

Подпишись, здесь всегда интересно.