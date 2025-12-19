Сирены включили в Новороссийске из-за ракетной опасности

О включении сирен, оповещающих о ракетной опасности, 19 декабря в 8:39 сообщил глава города-героя Андрей Кравченко.

«В Новороссийске звучит сирена — сигнал «Внимание всем». Ракетная опасность. Просьба сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями в моих соцсетях, на официальной странице администрации, Радио «Новая Россия» (104FM), телеканал «Новороссийск» (22 кнопка у кабельных операторов)», — написал Кравченко в Telegram.

Глава города напомнил о необходимости соблюдения ряда правил. Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — укройтесь в цоколе ближайшего здания или в подземном переходе.

Мэр Новороссийска также напомнил о запрете на съемку и публикацию фото/видео отражения атаки, работы средств защиты объектов и специальных и оперативных служб.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ракетную опасность объявили утром 19 декабря в Краснодарском крае. Уведомления от РСЧС поступили жителям региона в 8:37.

