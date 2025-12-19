В Краснодарском крае отменили ракетную опасность, объявленную утром 19 декабря

Сигнал о ракетной опасности отменили утром в пятницу. Сообщения от РСЧС пришли жителям региона около 9:15.

Также об отмене угрозы сообщил мэр Новороссийская Андрей Кравченко. В городе ранее включили сирены, чтобы предупредить жителей об опасности.

«Опасности для жителей и гостей Новороссийска нет!» — написал глава города в своих соцсетях.

На территории Краснодарского края действует запрет на фото- и видеосъемку и распространение любой информации о применении, местах падения и последствиях атак.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ракетную опасность объявили утром 19 декабря в Краснодарском крае. Уведомления от РСЧС поступили жителям региона в 8:37. В Новороссийске из-за ракетной опасности зазвучали сирена.

