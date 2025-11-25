В аэропортах Краснодара, Сочи и Геленджика сняли ограничения на полеты

Временный запрет на прием и выпуск самолетов в воздушных гаванях ввели после объявленой в крае вечером 24 ноября беспилотной опасности.

План «Ковер» в аэропорту Геленджика ввели в 21:40, в аэропорту Краснодара — в 22:00 и в аэропорту Сочи — в 00:46 25 ноября.

Рано утром 25 ноября все ограничения на полеты в аэропортах Краснодара, Сочи и Геленджика были сняты. Об этом в 6:13 сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Пресс-секретарь ведомства также уточнил, что аэропорт Геленджика будет готов к обслуживанию рейсов с 8:30, Краснодара — с 9:00.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ночью 25 ноября край подвергся одной из самых продолжительных атак ВСУ. Наиболее сложная обстановка сложилась в Новороссийске и Геленджике. В городе-герое предварительно повреждены по 7 многоквартирных и частных домов, пострадали 4 человека. В Кабардинке повреждены несколько частных домов, один человек пострадал.

В результате отражения атаки обломки дрона упали рядом с одним из домов в Центральном внутригородском округе Краснодара. Из-за падения обломков повреждения получили несколько окон в двух домах и одном офисном центре.

