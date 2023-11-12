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Утонувшего в Сочи чувашского футболиста Лесина похоронили в Чебоксарах

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/utonuvshego-v-sochi-chuvashskogo-futbolista-lesina-pohoronili-v-cheboksarah
Утонувшего в Сочи чувашского футболиста Лесина похоронили в Чебоксарах
Утонувшего в Сочи чувашского футболиста Лесина похоронили в Чебоксарах

Футболиста из Чувашии Алексея Лесина похоронили 12 ноября. Об этом сообщил ответственный секретарь Федерации футбола республики Роман Кожатов.

«Прощание с Алексеем Лесиным состоялись сегодня в Чебоксарах. На церемонию пришли его друзья, коллеги, семьи воспитанников — Алексей работал тренером по футболу. Все футбольное сообщество Чувашии скорбит. Алексея похоронили на кладбище в Яушах под Чебоксарами», — цитирует Романа Кожатова РИА «Новости»

Кроме того, в память о погибшем футболисте заключительный матч сезона ФК «Химик-Август» во Втором дивизионе начался с минуты молчания. 

Как писал интернет-портал «Кубань 24», футболист Алексей Лесин приехал в Сочи на Всероссийские соревнования по мини-футболу. Его тело нашли на пляже «Чайка» в Адлерском районе утром 6 ноября. Отец спортсмена Сергей Лесин рассказал, что причиной смерти его сына стала асфиксия, то есть он утонул. На теле погибшего не заметили признаков преступления.

Однако в целях установления обстоятельств произошедшего кубанский следком возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

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