Устроивший смертельное ДТП сын экс-главы УМВД Краснодара получил 11 лет колонии

Геленджикский городской суд признал 26-летнего Александра Семенова виновным в нарушении правил дорожного движения, совершенном в состоянии опьянения и повлекшем по неосторожности смерть человека.

По данным следствия, 18 марта 2023 года мужчина совершил ДТП, в результате которого погибла его 23-летняя пассажирка. Установлено, что он был в состоянии алкогольного опьянения и превысил скорость. Автомобиль вылетел с дороги и врезался в дерево, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Суд признал Семенова виновным. Его приговорили к 11 годам лишения свободы. Отбывать наказание ему предстоит в колонии-поселении, куда молодому человеку надлежит следовать под конвоем.

Также суд удовлетворил гражданские иски потерпевших. С Семенова в их пользу в качестве компенсации морального вреда взыскали 8 млн 500 тыс. рублей.

Приговор в законную силу не вступил, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», смертельная авария произошла 18 марта около 19:00 в Геленджике на трассе М-4 «Дон» в районе Тонкого мыса. Mercedes Benz, за рулем которого находился сын экс-начальника УМВД Краснодара Александр Семенов, на закруглении дороги вылетел на обочину и врезался в дерево. В результате ДТП 23-летняя пассажирка иномарки получила тяжелые травмы. Девушка скончалась в реанимации спустя три дня. В отношении Семенова возбудили уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека. Затем уголовное дело передали на расследование в СКР. Обвиняемого взяли под стражу в зале суда.

Суд несколько раз откладывали из-за неявки участников процесса. В конце 2024 года обвиняемый просил отпустить его из СИЗО и даже пропустил несколько заседаний «по болезни». Меру пресечения оставили без изменений.

Это уже не первое смертельное ДТП с участием Александра Семенова. В 2018 году его приговорили к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении и лишению прав сроком на один год за то, что он на джипе сбил пятерых дорожных рабочих. Один из них погиб.

