В ДТП с участием сына бывшего начальника полиции Краснодара погибла девушка
Смертельная авария произошла еще 18 марта около 19:00 в Геленджике на трассе М-4 «Дон» в районе Тонкого мыса.
«По предварительным данным, 23-летний водитель автомобиля Mercedes Benz превысил скорость, из-за чего на закруглении дороги машину занесло. Иномарка съехала на обочину и врезалась в дерево. Водитель пострадал, его 23-летняя пассажирка скончалась через три дня в реанимации», — рассказала интернет-порталу «Кубань 24» начальник отдела пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по краю Ирина Заватская.
В прокуратуре Краснодарского края уточнили, что по факту данного ДТП возбуждено уголовное дело, оно находится на контроле ведомства.
В соцсетях появилась информация, что за рулем иномарки был Александр Семенов — сын бывшего начальника полиции Краснодара. Эту информацию подтвердил интернет-порталу «Кубань 24» источник в правоохранительных органах.
Отмечается, что это не первое смертельное ДТП молодого человека. В 2017 году он на внедорожнике Land Rover сбил пятерых дорожных рабочих в Краснодаре. Иномарка снесла рабочую «газель» на скорости около 200 км/ч. Один человек от сильнейшего удара погиб на месте, четверо получили тяжелые травмы.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», виновника аварии в 2018 году приговорили к трем годам лишения свободы в колонии-поселении и лишению прав сроком на один год.
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