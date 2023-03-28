Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В ДТП с участием сына бывшего начальника полиции Краснодара погибла девушка

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-dtp-s-uchastiem-syna-byvshego-nachalnika-politsii-krasnodara-pogibla-devushka
В ДТП с участием сына бывшего начальника полиции Краснодара погибла девушка
Фото отдела пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

Смертельная авария произошла еще 18 марта около 19:00 в Геленджике на трассе М-4 «Дон» в районе Тонкого мыса.

«По предварительным данным, 23-летний водитель автомобиля Mercedes Benz превысил скорость, из-за чего на закруглении дороги машину занесло. Иномарка съехала на обочину и врезалась в дерево. Водитель пострадал, его 23-летняя пассажирка скончалась через три дня в реанимации», — рассказала интернет-порталу «Кубань 24» начальник отдела пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по краю Ирина Заватская.

В прокуратуре Краснодарского края уточнили, что по факту данного ДТП возбуждено уголовное дело, оно находится на контроле ведомства.

В соцсетях появилась информация, что за рулем иномарки был Александр Семенов — сын бывшего начальника полиции Краснодара. Эту информацию подтвердил интернет-порталу «Кубань 24» источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что это не первое смертельное ДТП молодого человека. В 2017 году он на внедорожнике Land Rover сбил пятерых дорожных рабочих в Краснодаре. Иномарка снесла рабочую «газель» на скорости около 200 км/ч. Один человек от сильнейшего удара погиб на месте, четверо получили тяжелые травмы.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», виновника аварии в 2018 году приговорили к трем годам лишения свободы в колонии-поселении и лишению прав сроком на один год.

Статьи
Мечта сладкоежек: 7 полезных свойств шоколада
Мечта сладкоежек: 7 полезных свойств шоколада
Что подарить девушке на день рождения?
Что подарить девушке на день рождения?
Шесть способов избежать врастания ногтей
Шесть способов избежать врастания ногтей
Детокс в домашних условиях с помощью всего одного продукта
Детокс в домашних условиях с помощью всего одного продукта
Не получается похудеть: что такое висцеральный жир и как с ним бороться
Не получается похудеть: что такое висцеральный жир и как с ним бороться
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Мать убитого в Краснодаре 5-летнего мальчика объяснила, почему поменяла показания в суде
  2. Заморозки, гололед, мокрый снег и ураганный ветер ожидаются с 28 марта в Краснодарском крае
  3. Мужчина отравил соседскую собаку сарделькой в Краснодаре. Видео
  4. Комаров в плавнях Анапы начнут уничтожать с помощью беспилотников
  5. Диетолог: некоторые напитки снижают эффективность витаминов
  6. Из-за активизации оползней в Туапсе ввели режим ЧС
Прямой эфир
Мы в соцсетях