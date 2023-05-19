Сына экс-начальника полиции Краснодара арестовали по делу о смертельном ДТП

Геленджикский городской суд избрал в отношении водителя меру пресечения в виде домашнего ареста. Суд апелляционной инстанции пришел к выводу о необходимости удовлетворения апелляционной жалобы и представления и избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 5 суток до 24 июня включительно, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Обвиняемого взяли под стражу в зале суда.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», смертельная авария произошла 18 марта около 19:00 в Геленджике на трассе М-4 «Дон» в районе Тонкого мыса. Mercedes Benz, за рулем которого находился 23-летний Александр Семенов, на закруглении дороги вылетел на обочину и врезался. В результате ДТП 23-летняя пассажирка иномарки получила тяжелые травмы и умерла в больнице через 3 дня. В полиции возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Затем уголовное дело передали на расследование в СКР.

Это уже не первое смертельное ДТП с участием Александра Семенова. В 2017 году он на внедорожнике Land Rover сбил пятерых дорожных рабочих в Краснодаре. Иномарка снесла рабочую «Газель» на скорости около 200 км/ч. Один человек от сильнейшего удара погиб на месте, четверо получили тяжелые травмы. Источник в правоохранительных органах сообщил, что за рулем джипа был сын бывшего начальника краснодарской милиции Александра Семенова, который покинул свою должность в 2011 году. В 2018 году Александра Семенова приговорили к трем годам лишения свободы в колонии-поселении и лишению прав сроком на один год.