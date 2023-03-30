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Дело о смертельном ДТП, которое совершил сын экс-начальника полиции Краснодара, будут расследовать в СКР

Происшествия
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Дело о смертельном ДТП, которое совершил сын экс-начальника полиции Краснодара, будут расследовать в СКР
Фото УГИБДД по Краснодарскому краю

Вопрос о передаче уголовного дела из полиции в СК России инициирован по указанию руководителя СКР Александра Бастрыкина.

По данным следствия, вечером 18 марта 23-летний пьяный водитель за рулем Mercedes ехал по трассе М-4 «Дон» в сторону Тонкого Мыса и улицы Десантной. Он не выбрал безопасную скорость, выехал на обочину и врезался в дерево.

В результате ДТП 23-летняя пассажирка автомобиля, находившаяся на переднем пассажирском сиденье, через несколько дней от полученных травм скончалась в больнице. По данному факту в полиции возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Уголовное дело передано для дальнейшего расследования в следственные органы регионального управления СКР. В ходе расследования следователи установят все обстоятельства произошедшего.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», это уже не первое смертельное ДТП с участием Александра Семенова. В 2017 году он на внедорожнике Land Rover сбил пятерых дорожных рабочих в Краснодаре. Иномарка снесла рабочую «Газель» на скорости около 200 км/ч. Один человек от сильнейшего удара погиб на месте, четверо получили тяжелые травмы. Полиция Геленджика 24 марта возбудила уголовное дело в отношении 23-летнего водителя. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

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