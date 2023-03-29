Сыну экс-начальника полиции Краснодара грозит до 12 лет колонии за ДТП, в котором погибла девушка

Смертельная авария произошла еще 18 марта около 19:00 в Геленджике на трассе М-4 «Дон» в районе Тонкого мыса.

По предварительным данным, 23-летний водитель автомобиля Mercedes Benz не справился с управлением и на большой скорости врезался в дерево. Водитель пострадал, а его 23-летняя пассажирка скончалась через три дня в реанимации.

Источник в правоохранительных органах сообщил интернет-порталу «Кубань 24», что за рулем Mercedes был сын бывшего начальника полиции Краснодара — Александр Семенов.

Полиция Геленджика 24 марта возбудила уголовное дело на 23-летнего водителя Mercedes по части 4 статьи 264 УК РФ. Молодого человека подозревают в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека по неосторожности. За это преступление ему грозит до 12 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», это уже не первое смертельное ДТП с участием Александра Семенова. В 2017 году он на внедорожнике Land Rover сбил пятерых дорожных рабочих в Краснодаре. Иномарка снесла рабочую «Газель» на скорости около 200 км/ч. Один человек от сильнейшего удара погиб на месте, четверо получили тяжелые травмы.