Сыну экс-начальника полиции Краснодара грозит до 12 лет колонии за ДТП, в котором погибла девушка
Смертельная авария произошла еще 18 марта около 19:00 в Геленджике на трассе М-4 «Дон» в районе Тонкого мыса.
По предварительным данным, 23-летний водитель автомобиля Mercedes Benz не справился с управлением и на большой скорости врезался в дерево. Водитель пострадал, а его 23-летняя пассажирка скончалась через три дня в реанимации.
Источник в правоохранительных органах сообщил интернет-порталу «Кубань 24», что за рулем Mercedes был сын бывшего начальника полиции Краснодара — Александр Семенов.
Полиция Геленджика 24 марта возбудила уголовное дело на 23-летнего водителя Mercedes по части 4 статьи 264 УК РФ. Молодого человека подозревают в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека по неосторожности. За это преступление ему грозит до 12 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», это уже не первое смертельное ДТП с участием Александра Семенова. В 2017 году он на внедорожнике Land Rover сбил пятерых дорожных рабочих в Краснодаре. Иномарка снесла рабочую «Газель» на скорости около 200 км/ч. Один человек от сильнейшего удара погиб на месте, четверо получили тяжелые травмы.
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