Устроивший конфликт со скорой помощью в Динском районе водитель заплатит штраф

Суд признал водителя внедорожника Mercedes G-Wagen, устроившего конфликт с бригадой скорой помощи в Динском районе, виновным в хулиганстве с угрозой применения насилия.

В ходе следствия подозреваемый признал вину в полном объеме. Суд приговорил его к выплате штрафа в размере 350 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», дорожный конфликт произошел днем 23 марта. Об этом сообщили в соцсетях очевидцы. По их словам, скорая ехала с включенной сиреной. Несколько машин пропустили ее, но водитель красного Mercedes G-Wagen резко затормозил и вышел из машины. Автомобилю скорой помощи пришлось затормозить на обочине. На кадрах видно, как водитель внедорожника ногой пинает машину медиков. Полиция начала проверку.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить в отношении водителя уголовное дело. У водителя после конфликта со скорой помощью изъяли его Mercedes Gelandewagen. Уголовное дело направили в суд в мае. Сообщалось, что водитель внедорожника преградил путь автомобилю скорой помощи, так как он задел наружное зеркало его машины.