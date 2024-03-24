Водитель внедорожника провоцировал конфликт с водителем скорой помощи на Кубани

Инцидент произошел 23 марта между станицами Динской и Новотитаровской в районе аэродрома Белевцы в Динском районе.

О произошедшем в соцсетях сообщили очевидцы. По их словам, автомобиль скорой помощи ехал с включенной сиреной. Несколько машин пропустили машину медиков, но водитель красного Mercedes G-Wagen резко затормозил на дороге и вышел из машины. Автомобилю скорой помощи пришлось затормозить на обочине. На кадрах видно, как водитель внедорожника ногой пинает машину медиков.

В полиции уже заинтересовались произошедшим инцидентов.

«По факту выявленной в ходе мониторинга сети Интернет информации о дорожном конфликте в Отделе МВД России по Динскому району материал зарегистрирован. Назначено проведение проверки, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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