Выехавшая на встречку скорая помощь сбила велосипедиста на переходе в Краснодаре
Происшествия
04.03.2024 12:04
Дорожное происшествие случилось утром 4 марта на улице Солнечной на участке между Российской и Московской.
Очевидец снял ДТП на видеорегистратор и выложил в социальные сети. На кадрах видно, что машина скорой помощи выехала на встречную полосу, чтобы объехать пробку, и на нерегулируемом пешеходном переходе сбила велосипедиста.
В результате столкновения с микроавтобусом мужчина с велосипедом серьезно не пострадал. Он самостоятельно встал и проследовал в машину скорой помощи, которая его сбила, для осмотра.
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