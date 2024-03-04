Школьник на мопеде влетел в забор в Краснодарском крае
Происшествия
04.03.2024 11:41
Дорожное происшествие случилось 3 марта в 18:20 в станице Ивановской на улице Ленина в Красноармейском районе.
Предварительно, 16-летний подросток ехал на мопеде, не справился с управлением и врезался в забор.
В результате ДТП школьник получил ушибы мягких тканей головы. Ему назначили амбулаторное лечение.
Материалы об управлении подростком транспортным средством направили в комиссию по делам несовершеннолетних, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.
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