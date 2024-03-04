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Школьник на мопеде влетел в забор в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/shkolnik-na-mopede-vletel-v-zabor-v-krasnodarskom-krae
Школьник на мопеде влетел в забор в Краснодарском крае
Фото Госавтоинспекции Кубани

Дорожное происшествие случилось 3 марта в 18:20 в станице Ивановской на улице Ленина в Красноармейском районе.

Предварительно, 16-летний подросток ехал на мопеде, не справился с управлением и врезался в забор.

В результате ДТП школьник получил ушибы мягких тканей головы. Ему назначили амбулаторное лечение.

Материалы об управлении подростком транспортным средством направили в комиссию по делам несовершеннолетних, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

Читайте также: массовое ДТП с тремя большегрузами произошло в Краснодарском крае. Серьезная авария случилась утром 4 марта на федеральной автодороге «Кавказ» в Новокубанском районе.

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