Массовое ДТП с тремя большегрузами произошло в Краснодарском крае

Серьезная авария случилась утром 4 марта на федеральной автодороге «Кавказ» в Новокубанском районе.

По предварительным данным, на трассе столкнулись три грузовых автомобиля. В результате столкновения один из водителей оказался зажат в кабине большегруза.

Прибывшие на место ДТП спасатели Армавирского АСО деблокировали пострадавшего при помощи гидравлических инструментов. Водитель находился в тяжелом состоянии. Его передали медикам скорой помощи, сообщает пресс-служба «Кубань-СПАС».

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