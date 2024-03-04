Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Массовое ДТП с тремя большегрузами произошло в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/massovoe-dtp-s-tremya-bolshegruzami-proizoshlo-v-krasnodarskom-krae
Массовое ДТП с тремя большегрузами произошло в Краснодарском крае
Фото пресс-службы "Кубань-СПАС"

Серьезная авария случилась утром 4 марта на федеральной автодороге «Кавказ» в Новокубанском районе.

По предварительным данным, на трассе столкнулись три грузовых автомобиля. В результате столкновения один из водителей оказался зажат в кабине большегруза.

Прибывшие на место ДТП спасатели Армавирского АСО деблокировали пострадавшего при помощи гидравлических инструментов. Водитель находился в тяжелом состоянии. Его передали медикам скорой помощи, сообщает пресс-служба «Кубань-СПАС».

Читайте также: пассажир иномарки погиб в ДТП с грузовиком в Тихорецком районе. Авария со смертельным исходом произошла 1 марта в 5:30 на 58 км + 710 м трассы «Кавказ».

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях