Пассажир иномарки погиб в ДТП с грузовиком в Тихорецком районе

Авария со смертельным исходом произошла 1 марта в 5:30 на 58 км + 710 м трассы «Кавказ» в Тихорецком районе.

По предварительным данным, 29-летний местный житель за рулем Volkswagen Polo двигался со стороны Тихорецка в сторону Кропоткина. Он не выдержал дистанцию до идущего впереди грузовика Foton, за рулем которого находился 43-летний житель Ставропольского края.

Произошло столкновение. В результате ДТП погиб 36-летний пассажир легковушки. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

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