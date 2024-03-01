Пассажир иномарки погиб в ДТП с грузовиком в Тихорецком районе
Происшествия
01.03.2024 09:10
Авария со смертельным исходом произошла 1 марта в 5:30 на 58 км + 710 м трассы «Кавказ» в Тихорецком районе.
По предварительным данным, 29-летний местный житель за рулем Volkswagen Polo двигался со стороны Тихорецка в сторону Кропоткина. Он не выдержал дистанцию до идущего впереди грузовика Foton, за рулем которого находился 43-летний житель Ставропольского края.
Произошло столкновение. В результате ДТП погиб 36-летний пассажир легковушки. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.
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