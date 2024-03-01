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Пассажир иномарки погиб в ДТП с грузовиком в Тихорецком районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/passazhir-inomarki-pogib-v-dtp-s-gruzovikom-v-tihoretskom-rajone
Пассажир иномарки погиб в ДТП с грузовиком в Тихорецком районе
Фото t.me/gibdd123region

Авария со смертельным исходом произошла 1 марта в 5:30 на 58 км + 710 м трассы «Кавказ» в Тихорецком районе.

По предварительным данным, 29-летний местный житель за рулем Volkswagen Polo двигался со стороны Тихорецка в сторону Кропоткина. Он не выдержал дистанцию до идущего впереди грузовика Foton, за рулем которого находился 43-летний житель Ставропольского края.

Произошло столкновение. В результате ДТП погиб 36-летний пассажир легковушки. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

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