На заблокировавшего проезд скорой водителя заведут уголовное дело на Кубани

Инцидент произошел 23 марта между станицами Динской и Новотитаровской в районе аэродрома Белевцы в Динском районе.

Водитель внедорожника остановился на проезжей части, заблокировав проезд машины скорой помощи с включенными спецсигналами. После он несколько раз пнул машину скорой и угрожал водителю.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить в отношении водителя уголовное дело. В СУ СК РФ по Краснодарскому краю организована процессуальная проверка. Бастрыкин поручил главе СУ СК РФ по Краснодарскому краю Андрею Маслову возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования.

Исполнение поручения находится под контролем в центральном аппарате ведомства, сообщает пресс-служба СК РФ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», о дорожном инциденте с участием скорой помощи сообщили в соцсетях очевидцы. По их словам, скорая ехала с включенной сиреной. Несколько машин пропустили ее, но водитель красного Mercedes G-Wagen резко затормозил на дороге и вышел из машины. Автомобилю скорой помощи пришлось затормозить на обочине. На кадрах видно, как водитель внедорожника ногой пинает машину медиков. Полиция начала проверку.