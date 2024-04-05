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У жителя Кубани изъяли Mercedes Gelandewagen после конфликта со скорой помощью

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/u-zhitelya-kubani-izyali-mercedes-gelandewagen-posle-konflikta-so-skoroj-pomoshhyu
У жителя Кубани изъяли Mercedes Gelandewagen после конфликта со скорой помощью
Скриншот видео СУ СК РФ по Краснодарскому краю

Дорожный конфликт произошел днем 23 марта на автодороге возле хутора Карла Маркса под Краснодаром.

По версии следствия, в тот день водитель автомобиля Mercedes Gelandewagen обогнал машину скорой медицинской помощи и перегородил ей путь. После этого водитель иномарки вышел и начал угрожать и оскорблять водителя скорой. Он также ударил ногой по корпусу автомобиля. В этот момент в машине СМП находился пациент.

За это на водителя Mercedes завели уголовное дело о хулиганстве по ч.1 ст. 213 УК РФ. Ему предъявили обвинение. Мужчина на допросе полностью признал свою вину.

Его автомобиль изъяли. Следователи продолжают устанавливать обстоятельства преступления, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Читайте также: в Краснодарском крае участились случаи нападения на работников скорой помощи. В конце февраля два инцидента произошли в Новороссийске и Тихорецком районе.

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