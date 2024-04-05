У жителя Кубани изъяли Mercedes Gelandewagen после конфликта со скорой помощью

Дорожный конфликт произошел днем 23 марта на автодороге возле хутора Карла Маркса под Краснодаром.

По версии следствия, в тот день водитель автомобиля Mercedes Gelandewagen обогнал машину скорой медицинской помощи и перегородил ей путь. После этого водитель иномарки вышел и начал угрожать и оскорблять водителя скорой. Он также ударил ногой по корпусу автомобиля. В этот момент в машине СМП находился пациент.

За это на водителя Mercedes завели уголовное дело о хулиганстве по ч.1 ст. 213 УК РФ. Ему предъявили обвинение. Мужчина на допросе полностью признал свою вину.

Его автомобиль изъяли. Следователи продолжают устанавливать обстоятельства преступления, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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