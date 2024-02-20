В Краснодарском крае за неделю дважды напали на работников скорой помощи
Происшествия
20.02.2024 18:31
Случаи нападения на медицинских работников произошли в Новороссийске и Тихорецком районе.
«Два случая нападения на работников скорой помощи за последнюю неделю. Такое поведение по отношению к медикам недопустимо», — написал в Telegram министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов.
Он добавил, что по факту нападения на медиков правоохранительные органы вместе с региональной общественной организацией медицинских работников проводят расследование. Случившемуся дадут правовую оценку.
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