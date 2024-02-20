Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

В Краснодарском крае за неделю дважды напали на работников скорой помощи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-za-nedelyu-dvazhdy-napali-na-rabotnikov-skoroj-pomoshhi
В Краснодарском крае за неделю дважды напали на работников скорой помощи
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Случаи нападения на медицинских работников произошли в Новороссийске и Тихорецком районе.

«Два случая нападения на работников скорой помощи за последнюю неделю. Такое поведение по отношению к медикам недопустимо», — написал в Telegram министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов.

Он добавил, что по факту нападения на медиков правоохранительные органы вместе с региональной общественной организацией медицинских работников проводят расследование. Случившемуся дадут правовую оценку.

Читайте также: в Краснодаре будут судить мужчину, избившего фельдшера скорой помощи. Инцидент произошел утром 21 сентября на улице Индустриальной возле многоквартирного дома № 80.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях