В Краснодаре будут судить мужчину, избившего фельдшера скорой помощи

Инцидент произошел утром 21 сентября на улице Индустриальной возле многоквартирного дома № 80.

На номер 103 поступил вызов о мужчине, который лежит без сознания. Вскоре на место прибыла бригада скорой помощи. У лежащего мужчины текла кровь из уха. Он был в алкогольном опьянении.

При осмотре 30-летний пациент резко вскочил и ударил по лицу девушку-фельдшера. На помощь коллеге подоспел водитель скорой помощи. Он связал агрессору ноги и руки и вызвал полицию. В результате удара по лицу фельдшер получила рассечение губы и травму головы. Пострадавшую девушку госпитализировали, а на агрессивного молодого человека завели уголовное дело.

Следователи завершили расследование. Прокуратура Западного округа Краснодара утвердила обвинительное заключение по этому уголовному делу и направила материалы для рассмотрения в Октябрьский районный суд.

Молодого человека обвиняют в умышленном причинении легкого вреда здоровью по ч. 2 ст. 115 УК РФ. За избиение девушки-фельдшера ему грозит до 2 лет лишения свободы или принудительные работы, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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