Ударившая ребенка по лицу в Краснодаре женщина оказалась психически нездоровой

Инцидент произошел 6 ноября около перекрестка улиц Мира и Рашпилевской.

О произошедшем стало известно из соцсетей. На видеозаписи с камер наблюдения видно, как девочка делает селфи на фоне здания, а затем прячет телефон. В этот момент навстречу ей идет женщина. Поравнявшись с девочкой, она размахивается и бьет ребенка по лицу. Агрессивную женщину начали искать полицейские.

«Участковыми краснодарской полиции установлена личность женщины, ударившей несовершеннолетнюю девочку на улице Рашпилевской. Ею оказалась 41-летняя жительница города Владивосток», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УМВД Краснодара.

Выяснилось, что у приезжей имеются психические расстройства. С учетом состоянии здоровья, ее поместили в специализированную больницу.

Для установления степени нанесенного ущерба здоровью 12-летней девочки назначили проведение судебно-медицинской экспертизы.

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