Мужчина избил 10-летнего мальчика из-за стука в окно в Краснодаре

Инцидент произошел около одной из многоэтажек на улице Тепличной. Сейчас злоумышленника ищет полиция.

По данным соцсетей, мужчина ударил мальчика на площадке около одной из многоэтажек. На записи видно, как мальчик убегает от мужчины, но падает. Взрослый догнал мальчика и несколько раз ударил лежащего на асфальте ребенка.

В полиции по факту произошедшего начали проводить проверку.

«Установлено, что на улице тепличной 10-летний мальчик шел и по дворовой территории и стучал в окна цокольного этажа. После чего ему сделал замечание мужчина, который вышел из подъезда и один раз ударил ребенка в область живота, а также нанес пощечину по лицу. В результате чего ребенок получил ушибы. В настоящее время устанавливается личность гражданина, оценивается причиненный здоровью ребенка вред. По окончании разбирательства будет принято законное процессуальное решение, а действиям гражданина будет дана правовая оценка», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

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