Усилить охрану школ предложили в ГД РФ после убийства ребенка в Подмосковье

Нападение на учеников общеобразовательной школы в поселке Горки-2 в Одинцове произошло утром 16 декабря.

Депутат Госдумы Сергей Миронов предложил передать охрану школ сотрудникам Росгвардии. Кроме того, он считает, что заведения необходимо оснастить металлодетекторами и работающими видеокамерами.

По словам Миронова, у входа в школу не должны стоять безоружные вахтеры, пенсионеры или учителя. Он напомнил, что два года назад в Госдуму внесли законопроект о предоставлении Росгвардии новых полномочий, но его отклонили из-за необходимости выделения дополнительного финансирования и значительного расширения штата сотрудников.

«Для охраны нужно привлекать сотрудников Росгвардии или профессиональных охранников после спецподготовки. Инструкторы обучат, как выявить и остановить нарушителя, обезвредить потенциального преступника и правильно среагировать при любой угрозе», — цитирует Миронова 360.ru.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», подросток с ножом напал на учеников школы в Подмосковье, есть погибший. В полицию поступило сообщение о том, что учащийся школы ударил ножом охранника, распылил газовый баллончик, а затем напал на десятилетнего школьника, ученика четвертого класса. От полученного ранения ребенок скончался. Возбуждено уголовное дело об убийстве и покушении на убийство.

Подготовку к нападению и само нападение на учебное заведение 15-летний подросток записывал на камеру. После его задержания в сеть попали все видеозаписи, сделанные им в стенах школы. К журналистам обратился губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он отметил, что сотрудникам СМИ перед тем, как публиковать видео с места трагедии, нужно проанализировать, к чему это приведет.

СК опубликовал кадры из школы в Подмосковье, где зарезали четвероклассника. На видеозаписи криминалисты изучают вещи, которые нападавший оставил в кабинке туалета. На кадрах можно рассмотреть брошенную там белую рубашку, одноразовые маски, ножницы и пакеты.

Также Следком опубликовал кадры с предполагаемого места задержания молодого человека. В зоне отдыха на диванах остались лежать его бронежилет с нашивками, рюкзак, бутылка воды, куртка, поясная сумка и мобильный телефон.

