Подросток с ножом напал на учеников школы в Подмосковье, есть погибший

ЧП произошло утром 16 декабря в общеобразовательной школе в поселке Горки-2 в Одинцове.

На школьников напал 15-летний юноша, ученик 9 класса этой же школы.

После случившегося в полицию поступило сообщение о том, что учащийся школы ударил ножом охранника, распылил газовый баллончик, а затем напал на десятилетнего школьника.

Подростка задержали сотрудники полиции и других правоохранительных органов. Сейчас его везут в следственные органы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова уточнила, что подросток напал на ученика четвертого класса.

По данным пресс-службы СК РФ, от полученного ранения ребенок скончался. Возбуждено уголовное дело об убийстве и покушении на убийство. На место происшествия выехали следователи и криминалисты регионального СК России. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Читайте также: школьник едва не зарезал учительницу в Санкт-Петербурге из-за плохой оценки. Инцидент произошел утром 15 декабря в школе на улице Белорусской в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Девятиклассник пришел в школу с ножом и ранил свою 29-летнюю учительницу. Он нанес ей не менее трех ударов ножом.

