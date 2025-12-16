Глава Подмосковья призвал прекратить распространять видео с убийством школьника

Подросток с ножом напал на учащихся своей школы утром 16 декабря в поселке Горки-2 в Одинцовском районе. В результате погиб четвероклассник и пострадал охранник учреждения.

Подготовку к нападению и само нападение на учебное заведение 15-летний подросток записывал на камеру. После его задержания в сеть попали все видеозаписи, сделанные им в стенах школы. Кадры подхватили и начали активно распространять СМИ и Telegram-каналы.

После этого к журналистам обратился губернатор Московской области Андрей Воробьев. Глава региона отметил, что сотрудникам СМИ перед тем, как публиковать видео с места трагедии, — важно проанализировать, к чему это приведет.

«Отдельно хочу обратиться к журналистам: перед тем, как публиковать видео с места трагедии, важно понять, имеет ли это какое-то отношение к вашей профессии. Это нарушение закона и дополнительная боль для пострадавшей семьи», — написал Воробьев в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», подросток с ножом напал на учеников школы в Подмосковье, есть погибший. На школьников напал 15-летний юноша, ученик 9 класса этой же школы.

После случившегося в полицию поступило сообщение о том, что учащийся школы ударил ножом охранника, распылил газовый баллончик, а затем напал на десятилетнего школьника, ученика четвертого класса. От полученного ранения ребенок скончался. Возбуждено уголовное дело об убийстве и покушении на убийство.

Подпишись, здесь всегда интересно.