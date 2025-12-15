Школьник едва не зарезал учительницу в Санкт-Петербурге из-за плохой оценки

Инцидент произошел утром 15 декабря в школе на улице Белорусской в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга.

Сообщение о нападении поступило в полицию в 7:09. Уточнялось, что девятиклассник пришел в школу с ножом и ранил свою 29-летнюю учительницу. Он нанес ей не менее трех ударов ножом. По предварительным данным, причиной стало выставление плохой оценки. Женщину госпитализировали.

Школьник предпринял попытку суицида, но ее предотвратили сотрудники полиции. Сейчас устанавливаются все обстоятельства и точное число пострадавших, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Следственный отдел по Красногвардейскому району ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело о покушении на убийство.

Следователи осматривают место происшествия, устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе причины и условия, способствовавшие совершению преступления, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ:

Стали известны подробности нападения на учительницу в школе в Санкт-Петербурге.

Читайте также: разыскиваемого за убийство 12-летнего племянника в Крыму нашли мертвым в поле.

Подпишись, здесь всегда интересно.