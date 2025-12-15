Стали известны подробности нападения на учительницу в школе в Санкт-Петербурге

Девятиклассник 15 декабря ранил ножом 29-летнюю учительницу в школе на улице Белорусской в Красногвардейском районе. Женщину госпитализировали.

По словам очевидцев, учительница приехала в школу задолго до начала занятий, так как живет далеко и боялась опоздать из-за пробок. Девятиклассник зашел к ней в кабинет около семи часов утра, притом что занятия начинаются в 8:30. Учительница решила, что подросток пришел пересдать контрольную. Педагога это удивило, потому как она думала, что он сделает это после уроков. Однако она дала задание и стала проверять другие работы.

Женщина сидела за столом вполоборота. Ученик ударил ее ножом в спину, она обернулась, получила еще два удара в грудь, сумела оттолкнуть нападавшего и выбежала из кабинета. Добравшись до поста охраны, она попросила вызвать скорую и полицию.

Правоохранители прибыли через 10 минут. В кабинете на полу они нашли подростка, который также был ранен.

По словам очевидцев, пришедших на занятия учеников долго не впускали в школу. После их собрали в спортзале. На второй этаж, где произошло нападение, пускают только учителей, сообщает 360.ru.

Также сообщалось, что мать напавшего на учительницу подростка работает в этой школе. Именно она договорилась с коллегой о дополнительных занятиях для сына. Подросток должен был исправить оценку за контрольную.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», предварительной причиной нападения на учительницу назвали выставление плохой оценки. После попытки расправиться с педагогом, по сообщению полиции, девятиклассник предпринял попытку суицида. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

