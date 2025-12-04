Разыскиваемого за убийство 12-летнего племянника в Крыму нашли мертвым в поле

Под Симферополем обнаружили тело 27-летнего мужчины, подозреваемого в убийстве ребенка и нападении на его брата и мать.

По данным следствия, молодой человек с помощью кухонного топорика убил своего 12-летнего племянника, а также ранил его 6-летнего брата и 37-летнюю мать мальчиков. Женщине и младшему сыну удалось выжить благодаря активному сопротивлению нападавшему и помощи родственника, который живет вместе с семьей.

Сейчас состояние 6-летнего ребенка стабилизировалось, с ним работают следователи. Его мать находится в реанимации, ей оказывают всю необходимую помощь.

Тело подозреваемого нашли 4 декабря в поле вблизи села Залесье Симферопольского района. Следователи и криминалисты проводят комплекс мероприятий по выяснению обстоятельств смерти подозреваемого.

Назначены экспертизы, включая судебно-медицинскую, для определения точного времени и причины гибели мужчины, сообщает СК Крыма и Севастополя в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Крыму мужчина убил кухонным топориком племянника и ранил его мать и брата. Преступление произошло ночью 2 декабря в переулке Русском в Севастополе.

Подпишись, здесь всегда интересно.