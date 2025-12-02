В Крыму мужчина убил кухонным топориком племянника и ранил его мать и брата

Убийство произошло в переулке Русском в Севастополе. Мужчина ночью 2 декабря напал на своих племянников и их мать.

По данным правоохранителей, 27-летний злоумышленник с помощью кухонного топорика убил 12-летнего племянника. Он также ранил его 6-летнего брата и 37-летнюю мать мальчиков. Женщина с ребенком смогла спастись, оказав сопротивление нападавшему и позвав на помощь живущего с ними родственника. Нападавшему мужчине удалось скрыться.

Пострадавшие сейчас находятся больнице, где им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Возбудили уголовное дело об убийстве и покушении на убийство. На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Правоохранители провели осмотр домовладения, изучили следы и предполагаемое орудие убийства.

Силовики проводят комплекс мероприятий по розыску скрывшегося злоумышленника, сообщает официальный Telegram-канал Следственного комитета Российской Федерации.

Читайте также: подросток зарубил топором свою бабушку в Туапсинском округе. На допросе 16-летний мальчик рассказал, что перед преступлением сидел с бабушкой за столом. Она ругала его за плохую учебу.

