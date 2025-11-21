Подросток из Туапсинского округа на допросе рассказал, за что убил бабушку

Убийство произошло в поселке Южном Туапсинского округа. Подросток топором зарубил свою бабушку во время ссоры.

Как сообщает «КП Кубань» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, на допросе 16-летний мальчик рассказал, что перед преступлением сидел с бабушкой за столом. Она ругала его за плохую учебу. Подросток встал из-за стола, взял топор и несколько раз ударил им родственницу по голове. Женщина умерла на месте. Чтобы скрыть следы преступления, подросток смыл кровь с топора, спрятал его и скрылся.

Местные жители были шокированы случившемся. По их словам, у мальчика были хорошие отношения с бабушкой. Однако женщина очень сильно переживала, что внук плохо учится.

«Но ни о каких конфликтах с бабушкой мы не слышали, видно было, что внук ее любит, никогда плохого слова про нее не говорил, — рассказали соседи. — И опека в семью постоянно приходила, мы сами видели».

По словам соседей, бабушка оформила опеку над внуком после смерти его матери в 2017 году. Он помогал бабушке по дому. Соседи никогда не слышали скандалов в их семье.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», подростку назначили судебную психолого-психиатрическую экспертизу. Сейчас молодой человек находится под стражей.

Подпишись, здесь всегда интересно.