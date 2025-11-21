Подросток зарубил топором свою бабушку в Туапсинском округе

Убийство произошло днем 18 ноября в поселке Южном Туапсинского округа.

По данным правоохранителей, во время конфликта дома на бытовой почве 16-летний подросток ударил свою 58-летнюю бабушку топором в голову. От полученных травм женщина скончалась на месте.

После совершения убийства юноша попытался скрыть следы преступления — смыл кровь с топора, спрятал его и ушел из дома. Позже подростка задержали стражи порядка.

Против парня возбудили уголовное дело об убийстве. При участии обвиняемого провели проверку показаний на месте происшествия, где он указал место, куда спрятал топор. По решению суда молодого человека заключили под стражу.

В рамках расследования подростку назначили комплекс экспертиз, включая судебную психолого-психиатрическую. Правоохранители также дадут оценку действиям (бездействию) органов системы профилактики.

Ход расследования уголовного дела взяли под контроль в аппарате следственного управления, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

